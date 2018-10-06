golegrr написав:Альфа через 10 мин после отправки денег с моно, прислала сообщение в Вайбер о зачислении. дату в выписке гляну вечером.
Да, очень интересна вся строчка с выписки. Там и дата отправки интересна, и дата проведения по счету, поэтому просто скопируйте эту строчку полностью из выписки (ну, или скрин сделайте). Я очень надеюсь, что представитель банка сам отреагирует на вопрос, который заинтересовал всех завсегдатаев ветки. Но Вам действительно стоит добить кол-тво сообщений до 10 и написать в личные сообщения Alfabank, т.е. представителю форума.
из выписки из Альфы о переводе с карты моно: Дата операции - 06.10.18 Дата проводки - 18.10.18
Добивайте ещё два сообщения и отправляйте личное послание представителю банка с описанием ситуации. У вас есть все шансы вернуть свои деньги[/quote]
t-step А дело в том, что тот кэшбек "съедается" вашей следующей покупкой (она частично идет как за свои). В итоге на рд у вас "своих" на счете нету и вот те копейки которые насчитываются в РД как % и приводят к тому что с вас списывается комис. Обязательно накануне РД надо забросить "страховочную гривеньку" и все будет ОК.
Flamingo написав:t-step А дело в том, что тот кэшбек "съедается" вашей следующей покупкой (она частично идет как за свои). В итоге на рд у вас "своих" на счете нету и вот те копейки которые насчитываются в РД как % и приводят к тому что с вас списывается комис. Обязательно накануне РД надо забросить "страховочную гривеньку" и все будет ОК.