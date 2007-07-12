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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6381638263836384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:57

Re: Альфа-Банк

Скажите, пожалуйста, в программе бонусной КЄШЬЮКЛУБ можно принимать участие, не устанавливая приложение на мобильный телефон, а только используя интернет-банкинг MyAlfaBank?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58

  finfen написав:Скажите, пожалуйста, в программе бонусной можно принимать участие, не устанавливая приложение на мобильный телефон, а только используя интернет-банкинг MyAlfaBank?

Без приложения "отоварить" бонусы не удастся
Stringer
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
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  #<1 ... 6381638263836384
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