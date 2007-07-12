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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:57
Скажите, пожалуйста, в программе бонусной КЄШЬЮКЛУБ можно принимать участие, не устанавливая приложение на мобильный телефон, а только используя интернет-банкинг MyAlfaBank?
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finfen
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58
finfen написав:
Скажите, пожалуйста, в программе бонусной можно принимать участие, не устанавливая приложение на мобильный телефон, а только используя интернет-банкинг MyAlfaBank?
Без приложения "отоварить" бонусы не удастся
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