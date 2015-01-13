mephala написав:Офпреду. В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?
mephala написав:Офпреду. В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?
mephala написав:Офпреду. В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?
В таблице ошибки нет.
если в таблице нет ошибки то дайте пжлста тогда еще регламент п2п перевода на главной странице МАБа. Если он отличается...
mephala написав:Офпреду. В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?
В таблице ошибки нет.
если в таблице нет ошибки то дайте пжлста тогда еще регламент п2п перевода на главной странице МАБа. Если он отличается...
mephala, регламент будет такой же, так как есть лимиты на перевод p2p: