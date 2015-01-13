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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6381638263836384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:57

Re: Альфа-Банк

Скажите, пожалуйста, в программе бонусной КЄШЬЮКЛУБ можно принимать участие, не устанавливая приложение на мобильный телефон, а только используя интернет-банкинг MyAlfaBank?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:58

  finfen написав:Скажите, пожалуйста, в программе бонусной можно принимать участие, не устанавливая приложение на мобильный телефон, а только используя интернет-банкинг MyAlfaBank?

Без приложения "отоварить" бонусы не удастся
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:57

  mephala написав:Офпреду.
В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?

Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:17

  mephala написав:Офпреду.
В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?

В таблице ошибки нет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5095
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:25

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду.
В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?

В таблице ошибки нет.


если в таблице нет ошибки то дайте пжлста тогда еще регламент п2п перевода на главной странице МАБа. Если он отличается...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:19

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду.
В указанных табличках то не ошибка? При пополняхе через меню "Пополнить" больше 50К доступность одновременно с распределением? Какой смысл этого ограничения ведь если сделать п2п альтернативным способом на главной странице МАБа то доступ до денег сразу?

В таблице ошибки нет.


если в таблице нет ошибки то дайте пжлста тогда еще регламент п2п перевода на главной странице МАБа. Если он отличается...

mephala, регламент будет такой же, так как есть лимиты на перевод p2p:

Зображення
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:00

Re: Альфа-Банк

Что-то по Эко-бонусам ничего не капнуло, почти 14.11 уже...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:49

  _Slava_ написав:Что-то по Эко-бонусам ничего не капнуло, почти 14.11 уже...


Уже начислили. Завтра обновится баланс.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:36

  _Slava_ написав:Что-то по Эко-бонусам ничего не капнуло, почти 14.11 уже...


шо это на нищебродство?
вы как титулованный свин опустились до уровня 500-гривневых фантиков? :shock:
не опускайтесь до уровня минипигов.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:42

IMPRINTER
Так если бы 500!не каждый месяц такое счастье!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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