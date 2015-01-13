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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 03:12
Alfa_Bank написав:
mephala, регламент будет такой же, так как есть лимиты на перевод p2p:
А какие сейчас лимиты на перевод p2p? Я так понял в Альфе они "немного" уменьшились за последние месяцы - раньше 49999 пропускало за один раз.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 04:08
15 к за добу. Без можливості підняти.
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