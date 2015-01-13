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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6382638363846385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 03:12

  Alfa_Bank написав:mephala, регламент будет такой же, так как есть лимиты на перевод p2p:

А какие сейчас лимиты на перевод p2p? Я так понял в Альфе они "немного" уменьшились за последние месяцы - раньше 49999 пропускало за один раз.
Sagittarius
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15 к за добу. Без можливості підняти.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:35

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!

Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.

Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:35

  Кочевник написав:15 к за добу. Без можливості підняти.

Это на выход
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 6382638363846385
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