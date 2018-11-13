RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6382638363846385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 03:12

  Alfa_Bank написав:mephala, регламент будет такой же, так как есть лимиты на перевод p2p:

А какие сейчас лимиты на перевод p2p? Я так понял в Альфе они "немного" уменьшились за последние месяцы - раньше 49999 пропускало за один раз.
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 499
З нами з: 01.05.07
Подякував: 329 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 04:08

15 к за добу. Без можливості підняти.
Кочевник
 
Повідомлень: 530
З нами з: 16.02.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:35

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!

Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.

Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 295
З нами з: 29.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:35

  Кочевник написав:15 к за добу. Без можливості підняти.

Это на выход
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13972
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:15 к за добу. Без можливості підняти.


добре що не 1 500
(хоча хто зна..)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:43

  greenozon написав:
  Кочевник написав:15 к за добу. Без можливості підняти.


добре що не 1 500
(хоча хто зна..)

А обещали ж прикрутить 3Д-сек, вот в октябре! Я правда не помню какого года :(
не этого шоли?!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26251
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2980 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48

  clientage написав:
  greenozon написав:
  Кочевник написав:15 к за добу. Без можливості підняти.


добре що не 1 500
(хоча хто зна..)

А обещали ж прикрутить 3Д-сек, вот в октябре! Я правда не помню какого года :(
не этого шоли?!

Теж цікаво...як там з 3Д?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26252
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:58

  Квесторе_поверніться написав:А обещали ж прикрутить 3Д-сек, вот в октябре! Я правда не помню какого года :(
не этого шоли?!
Теж цікаво...як там з 3Д?

Ще ж не жовтень :D
Son of Sun
 
Повідомлень: 255
З нами з: 25.04.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6382638363846385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihistoriker, kostya77, lel, lubopytnaya, Stringer, Surz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 38, 39, 40
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
397 49970
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 13:16
lubopytnaya
ВТБ Банк 1 ... 1417, 1418, 1419
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14181 2659689
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 13:08
Stringer
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3266, 3267, 3268
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32670 4034340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 12:55
kostya77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14182)
14.11.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.