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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 03:12
Alfa_Bank написав:
mephala, регламент будет такой же, так как есть лимиты на перевод p2p:
А какие сейчас лимиты на перевод p2p? Я так понял в Альфе они "немного" уменьшились за последние месяцы - раньше 49999 пропускало за один раз.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 04:08
15 к за добу. Без можливості підняти.
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Кочевник
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:35
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Уважаемый представитель
!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ
!
Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.
Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!
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Annet_
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:35
Кочевник написав:
15 к за добу. Без можливості підняти.
Это на выход
Щось мені з ТАС "щастить"
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1
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42
Кочевник написав:
15 к за добу. Без можливості підняти.
добре що не 1 500
(хоча хто зна..)
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greenozon
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:43
greenozon написав: Кочевник написав:
15 к за добу. Без можливості підняти.
добре що не 1 500
(хоча хто зна..)
А обещали ж прикрутить 3Д-сек, вот в октябре! Я правда не помню какого года
не этого шоли?!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:48
clientage написав: greenozon написав: Кочевник написав:
15 к за добу. Без можливості підняти.
добре що не 1 500
(хоча хто зна..)
А обещали ж прикрутить 3Д-сек, вот в октябре! Я правда не помню какого года
не этого шоли?!
Теж цікаво...як там з 3Д?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:58
Квесторе_поверніться написав:
А обещали ж прикрутить 3Д-сек, вот в октябре! Я правда не помню какого года
не этого шоли?!
Теж цікаво...як там з 3Д?
Ще ж не жовтень
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Son of Sun
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