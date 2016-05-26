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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22
curiousobro написав:
Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого
так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:37
Кассандра написав: curiousobro написав:
Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого
так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет?
Ну ок, погорячился я...
Год таки был указан. Но про 12 декабря не слышал.
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан?
Каковы новые реальные
сроки?
Спасибо.
Annet_, доброе утро. До конца текущего года.
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curiousobro
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