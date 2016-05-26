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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6383638463856386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22

  curiousobro написав:Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого :D

так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:37

  Кассандра написав:
  curiousobro написав:Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого :D

так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет? :roll:

Ну ок, погорячился я... :)
Год таки был указан. Но про 12 декабря не слышал.

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан? :lol:
Каковы новые реальные сроки?
Спасибо.

Annet_, доброе утро. До конца текущего года.
curiousobro
 
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  #<1 ... 6383638463856386
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