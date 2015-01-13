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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6383638463856386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22

  curiousobro написав:Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого :D

так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:37

  Кассандра написав:
  curiousobro написав:Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого :D

так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет? :roll:

Ну ок, погорячился я... :)
Год таки был указан. Но про 12 декабря не слышал.

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан? :lol:
Каковы новые реальные сроки?
Спасибо.

Annet_, доброе утро. До конца текущего года.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:54

curiousobro на ветке кто-то из форумчан ссылку на сайт выкладывал на той неделе кажется, а я торопилась и не проверила :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:12

  Кассандра написав:
  curiousobro написав:Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого :D

так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет? :roll:

Опять же какого года?
Девушка не сделала - значит, она пошутила.
Алка только тарифы в свою сторону меняет оперативно. Констатирую факт, если чё
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:04

Реально ваша реклама уже начала подкумаривать , сначала СМС на телефон, потом на Вайбер , теперь уже роботы начали звонить , и так через день. Может хватит людей насиловать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:07

Информация для клиентов 08 ноября 2018 - 17:51
Сообщаем Вам о том, что с 10.12.2018 года вступают в силу изменения в Публичное предложение АО "Альфа-Банк" на заключение Договора о банковском обслуживании физических лиц.
Изменения
Публiчної пропозицiї АТ <Альфа-Банк> на укладання Договору про банкiвське обслуговування фiзичних осiб

Технологiя 3D Secure (послуга 3D Secure) ...
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14

  v-m- написав:Информация для клиентов 08 ноября 2018 - 17:51
Сообщаем Вам о том, что с 10.12.2018 года вступают в силу изменения в Публичное предложение АО "Альфа-Банк" на заключение Договора о банковском обслуживании физических лиц.
Изменения
Публiчної пропозицiї АТ <Альфа-Банк> на укладання Договору про банкiвське обслуговування фiзичних осiб

Технологiя 3D Secure (послуга 3D Secure) ...

Это разве значит, что в этот день включат 3д-секьюр?
Просто упомянули о такой возможности, да и всё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!

Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.

Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!

Annet_, добрый день. До конца недели должны зачислить.
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