curiousobro написав:Уже сказали до конца года ... Опять же не уточнили какого
так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет?
Ну ок, погорячился я... Год таки был указан. Но про 12 декабря не слышал.
Alfa_Bank написав:
Annet_ написав:Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан? Каковы новые реальные сроки? Спасибо.
Annet_ написав:Уважаемый представитель! Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!
Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю. Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння." В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.
Уважаемый представитель Банка! Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!
Annet_, добрый день. До конца недели должны зачислить.