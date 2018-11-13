Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:22
curiousobro написав:
Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого
так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет?
Кассандра
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:37
Кассандра написав: curiousobro написав:
Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого
так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет?
Ну ок, погорячился я...
Год таки был указан. Но про 12 декабря не слышал.
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан?
Каковы новые
реальные
сроки?
Спасибо.
Annet_, доброе утро. До конца текущего года.
curiousobro
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:54
curiousobro
на ветке кто-то из форумчан ссылку на сайт выкладывал на той неделе кажется, а я торопилась и не проверила
Кассандра
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:12
Кассандра написав: curiousobro написав:
Уже сказали до конца года ...
Опять же не уточнили какого
так вроде проскакивало, что 12 декабря запуск, нет?
Опять же какого года?
Девушка не сделала - значит, она пошутила.
Алка только тарифы в свою сторону меняет оперативно. Констатирую факт, если чё
Son of Sun
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:04
Реально ваша реклама уже начала подкумаривать , сначала СМС на телефон, потом на Вайбер , теперь уже роботы начали звонить , и так через день. Может хватит людей насиловать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:07
Информация для клиентов 08 ноября 2018 - 17:51
Сообщаем Вам о том, что с 10.12.2018 года вступают в силу изменения в Публичное предложение АО "Альфа-Банк" на заключение Договора о банковском обслуживании физических лиц.
Изменения
Публiчної пропозицiї АТ <Альфа-Банк> на укладання Договору про банкiвське обслуговування фiзичних осiб
Технологiя 3D Secure (послуга 3D Secure) ...
v-m-
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14
v-m- написав: Информация для клиентов 08 ноября 2018 - 17:51
Сообщаем Вам о том, что с 10.12.2018 года вступают в силу изменения в Публичное предложение АО "Альфа-Банк" на заключение Договора о банковском обслуживании физических лиц.
Изменения
Публiчної пропозицiї АТ <Альфа-Банк> на укладання Договору про банкiвське обслуговування фiзичних осiб
Технологiя 3D Secure (послуга 3D Secure) ...
Это разве значит, что в этот день включат 3д-секьюр?
Просто упомянули о такой возможности, да и всё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:17
Annet_ написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав: Уважаемый представитель
!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста,
хоть какой-то ответ
!
Annet_, добрый вечер. 01/11/2018 в 11:41:00 вам было отправлено СМС от банка с результатом рассмотрения вашей претензии "Шановний клієнт, у зв'язку з тех. збоєм в системах банку не нараховувались супербонуси 31.10 до 13-30. Помилка виправлена, працюмо над тим, щоб ви змогли отримати різницю.
Для цього знадобиться деякий час, дякуємо за розуміння."
В СМС указан ответ на ваш вопрос: проблема известна, ее решением занимаются, бонусы будут возвращены. Пожалуйста, ожидайте.
Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!
Annet_, добрый день. До конца недели должны зачислить.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:28
zzzzzz написав:
Реально ваша реклама уже начала подкумаривать , сначала СМС на телефон, потом на Вайбер , теперь уже роботы начали звонить , и так через день. Может хватит людей насиловать ?
zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:57
Подскажите, как в мобильном предложении сохранить квитанцию платежа в пдф ?
Siris
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