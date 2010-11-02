выйти из мобильного предложения и зайти в МАБ?...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:31
выйти из мобильного предложения и зайти в МАБ?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 15 лис, 2018 00:41
по моим наблюдениям банк регулярно ломает школота (школьники) или сами сотрудники
почитал отзывы на минфине, жить стало очень страшно. Одна надежда на гороха и его кота
написала на почту клиентка из минфина.уа:
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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