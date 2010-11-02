RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6384638563866387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:31

  Siris написав:Подскажите, как в мобильном предложении сохранить квитанцию платежа в пдф ?

выйти из мобильного предложения и зайти в МАБ?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 15.07.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:41

по моим наблюдениям банк регулярно ломает школота (школьники) или сами сотрудники :)

почитал отзывы на минфине, жить стало очень страшно. Одна надежда на гороха :) и его кота

написала на почту клиентка из минфина.уа:

Здравствуйте! Вы постите в форуме сообщения, которые могут помочь пользователям только в случае если они их поймут. Я не знаю слово школота. Я не понимаю - что значит логи. И я бы хотела может создать коллективное заявление в суд, но нужно хотя бы понимать - о чем вообще речь.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 22.12.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6384638563866387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1091, 1092, 1093
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10926 1588155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 00:50
акет
ВТБ Банк 1 ... 1420, 1421, 1422
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14216 2664806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 23:41
rsq
Банк Глобус 1 ... 409, 410, 411
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4106 565919
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 23:30
ishvara

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14021)
15.11.2018 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.