Додано: Чет 15 лис, 2018 11:44

Может уже предупреждали о несовпадении дат при расчетах через мой альфабанк при погашении кредитной карточки, но добавлю на всякий случай, может кому-нибудь пригодится.Расчетная дата по кредитной карте — 13.11 (вторник). В понедельник утром (до окончания опер дня) с дебитного счета в Альфабанке закрываю по Мy Alfabank всю задолженность по кредитной карте +15 грн. за обслуживание. В интернет банкинге вижу, что задолженности нет. Сплю спокойно.Но не тут то было. Сегодня захожу в интернет банкинг и вижу минус в 60 грн. Проводка по зачислению на погашение кредитки прошла 13 числа,т.е на следующий рабочий день. И мне начислили и списали 60 грн. за РКО на сумму задолженности на конец расчетного периода.Что еще бросилось в глаза — все суммы, проплаченные с 9 по 11 число тоже прошли 13 числа.Таким образом, чтобы не попасть на комиссию, надо обнулять карточку желательно за 5 календарных дней до расчетной даты.Ок, не вопрос, следующий раз так и сделаю. Эти 5 дней я буду рассчитываться карточками других банков, не проблема. Альфа за эти 5 дней недополучит комиссию от Мастеркарда. Кто кого обманул, не знаю, но неприятный осадочек остался, раньше они так не делали, усыпили, можно сказать, бдительность))), неужели не на чем больше зарабатывать.