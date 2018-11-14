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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6385638663876388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06

  Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме

Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10

  otg написав:
  Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме

Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?

Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
Stringer
 
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  #<1 ... 6385638663876388
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