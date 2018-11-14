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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06
Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме
Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
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otg
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10
otg написав: Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме
Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
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Stringer
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