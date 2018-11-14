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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6385638663876388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06

  Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме

Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10

  otg написав:
  Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме

Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?

Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:57

otg

до 24 ноября, + нужно закинуть по 1 коп. за каждую использованную тысячу с кредлимита (в качестве процентов за пользование).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:07

  demichh написав:
otg

до 24 ноября, + нужно закинуть по 1 коп. за каждую использованную тысячу с кредлимита (в качестве процентов за пользование).

и не просто закинуть, а после этого закидона НИЧО до РД и не тратить, а то будет...ая-яй :mrgreen:
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:12

Re: Альфа-Банк

Не нужно ничего закидывать дополнительно - он первый месяц использует кредитку, там ещё нет никаких %
И если все погасит 24 ноября, то и 24 декабря не нужно будет дополнительно платить, кроме задолженности
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:22

  Stringer написав:Не нужно ничего закидывать дополнительно - он первый месяц использует кредитку, там ещё нет никаких %
И если все погасит 24 ноября, то и 24 декабря не нужно будет дополнительно платить, кроме задолженности

Хай тренеруется до автоматизЬма: Альфа => +1грн с Ощадного в РД всиХда :)
Этт я еще могу с логарифмической линейкой посидеть в РД в МАБе, и тоо -- кошка уже куда-то бегунок сперла :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:57

Если не читаете эту ветку (а тока пишете сюда), то всегда попадаете на 60грн :P[/quote]
Да почитываю, многих подводных камней удалось избежать благодаря ветке, но почему-то думала, что у меня тариф, где этого штрафа нет. Ну и возмутило то, что мой альфабанк 12 числа показал на счете +15грн, что должно было бы означать что платеж прошел день в день ( а такое согласно условиям тоже может быть).
987
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:05

Re: Альфа-Банк

  987 написав:Ну и возмутило то, что мой альфабанк 12 числа показал на счете +15грн, что должно было бы означать что платеж прошел день в день ( а такое согласно условиям тоже может быть).

МАБ показал увеличение авторизац остатка по карте, т.е. гроши дошли до банка, их мона тратить для покупок. Но! После прихода денег, их должны провести/распределить по картсчету, эта операция отображается в Выписке МАБа (ну или в бумажной выписке из отд-я). В зависимости от каналов пополнение само рапределение может выполнятся от 0 до 2х и более дней.
На днях тут ОфПред показала талбички с реХламентом для р2р, есть еще СЭП, есть внутрибанк...
Клиент с претензиями :) должен владеть этой инф-ей. А просто так клиент с улицы обязан позаботиться о запасе в 5 рабочих дн. до нужной даты, ну так шобы уже наверняка.
Чувствуете: 0 для знающего и 5 для просто так? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13

Re: Альфа-Банк

Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:28

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.

Да-да, у меня две допки припасены в чулане с февраля, нунна ток их тама найти будет под слоем пыли :P
... делайте хоть что-нибудь!
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