Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:06
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10
Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:57
до 24 ноября, + нужно закинуть по 1 коп. за каждую использованную тысячу с кредлимита (в качестве процентов за пользование).
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:07
и не просто закинуть, а после этого закидона НИЧО до РД и не тратить, а то будет...ая-яй
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:12
Re: Альфа-Банк
Не нужно ничего закидывать дополнительно - он первый месяц использует кредитку, там ещё нет никаких %
И если все погасит 24 ноября, то и 24 декабря не нужно будет дополнительно платить, кроме задолженности
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:22
Хай тренеруется до автоматизЬма: Альфа => +1грн с Ощадного в РД всиХда
Этт я еще могу с логарифмической линейкой посидеть в РД в МАБе, и тоо -- кошка уже куда-то бегунок сперла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:57
Если не читаете эту ветку (а тока пишете сюда), то всегда попадаете на 60грн [/quote]
Да почитываю, многих подводных камней удалось избежать благодаря ветке, но почему-то думала, что у меня тариф, где этого штрафа нет. Ну и возмутило то, что мой альфабанк 12 числа показал на счете +15грн, что должно было бы означать что платеж прошел день в день ( а такое согласно условиям тоже может быть).
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:05
Re: Альфа-Банк
МАБ показал увеличение авторизац остатка по карте, т.е. гроши дошли до банка, их мона тратить для покупок. Но! После прихода денег, их должны провести/распределить по картсчету, эта операция отображается в Выписке МАБа (ну или в бумажной выписке из отд-я). В зависимости от каналов пополнение само рапределение может выполнятся от 0 до 2х и более дней.
На днях тут ОфПред показала талбички с реХламентом для р2р, есть еще СЭП, есть внутрибанк...
Клиент с претензиями должен владеть этой инф-ей. А просто так клиент с улицы обязан позаботиться о запасе в 5 рабочих дн. до нужной даты, ну так шобы уже наверняка.
Чувствуете: 0 для знающего и 5 для просто так?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13
Re: Альфа-Банк
Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
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