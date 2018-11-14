Додано: Чет 15 лис, 2018 15:05

987 написав: Ну и возмутило то, что мой альфабанк 12 числа показал на счете +15грн, что должно было бы означать что платеж прошел день в день ( а такое согласно условиям тоже может быть). Ну и возмутило то, что мой альфабанк 12 числа показал на счете +15грн, что должно было бы означать что платеж прошел день в день ( а такое согласно условиям тоже может быть).

МАБ показал увеличение авторизац остатка по карте, т.е. гроши дошли до банка, их мона тратить для покупок. Но! После прихода денег, их должны провести/распределить по картсчету, эта операция отображается в Выписке МАБа (ну или в бумажной выписке из отд-я). В зависимости от каналов пополнение само рапределение может выполнятся от 0 до 2х и более дней.На днях тут ОфПред показала талбички с реХламентом для р2р, есть еще СЭП, есть внутрибанк...Клиент с претензиямидолжен владеть этой инф-ей. А просто так клиент с улицы обязан позаботиться о запасе в 5 рабочих дн. до нужной даты, ну так шобы уже наверняка.Чувствуете: 0 для знающего и 5 для просто так?