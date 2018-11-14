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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6386638763886389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:00

  lel написав:Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.

не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:05

  mephala написав:
  lel написав:Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.

не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.

ну КБ-3% чистыми с Виики(ЧП) на всьоо и за свои и за кредитные по выходным -- эт нормально :idea:
...да и за инет-оплату всего-всего 2% чистыми даж с валютного счета тож ничо так :P

ПС. И шо вы тут еще делаете? Все уже дружат с Тасей, а Алка -- бука, у неё даже 3Дсек нема и она скоро так всё зарегулирует, шо начнет лочить р2р между своими счетами :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:15

clientage
Викенд же, 3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни только за счет за счёт кредитных средств, если нет кредлимита - то 2% ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:19

  lel написав:Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.


А где лучше условиях и выше ставки по $$$ депо ?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:20

Re: Альфа-Банк

  demichh написав:Викенд же, 3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни только за счет за счёт кредитных средств, если нет кредлимита - то 2% ?

То 1%
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Bobb
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:54

  clientage написав:
  mephala написав:
  lel написав:Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.

не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.

ну КБ-3% чистыми с Виики(ЧП) на всьоо и за свои и за кредитные по выходным -- эт нормально :idea:
...да и за инет-оплату всего-всего 2% чистыми даж с валютного счета тож ничо так :P

ПС. И шо вы тут еще делаете? Все уже дружат с Тасей, а Алка -- бука, у неё даже 3Дсек нема и она скоро так всё зарегулирует, шо начнет лочить р2р между своими счетами :mrgreen:

неее. за свои у викенда 2% в инете это максимум шо мона выжать с таськи.
в торгово-сервисной сети дают только 1% за свои.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:54

  clientage написав:
  mephala написав:
  lel написав:Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.

не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.

ну КБ-3% чистыми с Виики(ЧП) на всьоо и за свои и за кредитные по выходным -- эт нормально :idea:
...да и за инет-оплату всего-всего 2% чистыми даж с валютного счета тож ничо так :P

ПС. И шо вы тут еще делаете? Все уже дружат с Тасей, а Алка -- бука, у неё даже 3Дсек нема и она скоро так всё зарегулирует, шо начнет лочить р2р между своими счетами :mrgreen:

неее. за свои у викенда 2% в инете это максимум шо мона выжать с таськи.
в торгово-сервисной сети дают только 1% за свои.
таська дружить не хочет со мной. при таких раскладах перейду я в дебетный режим наверно только в другом месте :mrgreen:
mephala
 
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