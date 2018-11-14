Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:00
lel написав:
Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.
mephala
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:05
mephala написав: lel написав:
Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.
ну КБ-3% чистыми с Виики(ЧП) на всьоо и за свои и за кредитные по выходным -- эт нормально
...да и за инет-оплату всего-всего 2% чистыми даж с валютного счета тож ничо так
ПС. И шо вы тут еще делаете? Все уже дружат с Тасей, а Алка -- бука, у неё даже 3Дсек нема и она скоро так всё зарегулирует, шо начнет лочить р2р между своими счетами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:15
clientage Викенд же, 3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни только за счет за счёт кредитных средств, если нет кредлимита - то 2% ?
demichh
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:19
lel написав:
Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
А где лучше условиях и выше ставки по $$$ депо ?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:20
demichh написав:
Викенд же, 3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни только за счет за счёт кредитных средств, если нет кредлимита - то 2% ?
То 1%
Bobb
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:54
clientage написав: mephala написав: lel написав:
Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.
ну КБ-3% чистыми с Виики(ЧП) на всьоо и за свои и за кредитные по выходным -- эт нормально
...да и за инет-оплату всего-всего 2% чистыми даж с валютного счета тож ничо так
ПС. И шо вы тут еще делаете? Все уже дружат с Тасей, а Алка -- бука, у неё даже 3Дсек нема и она скоро так всё зарегулирует, шо начнет лочить р2р между своими счетами
неее. за свои у викенда 2% в инете это максимум шо мона выжать с таськи.
в торгово-сервисной сети дают только 1% за свои.
mephala
Повідомлень: 3762
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:54
clientage написав: mephala написав: lel написав:
Да нечего уже тут делать. Бесплатные рассрочки убрали. Кэшбек никакой. Ставки по депо никакие. Все пытаются запутать и влепить комиссию.
Ждем 10% кэшбек в черную пятницу.
не всем везет на карту таса с норм лимитом.
на сейчас карты таса без лимита так же не интересны как и аллы с лимитом.
ну КБ-3% чистыми с Виики(ЧП) на всьоо и за свои и за кредитные по выходным -- эт нормально
...да и за инет-оплату всего-всего 2% чистыми даж с валютного счета тож ничо так
ПС. И шо вы тут еще делаете? Все уже дружат с Тасей, а Алка -- бука, у неё даже 3Дсек нема и она скоро так всё зарегулирует, шо начнет лочить р2р между своими счетами
неее. за свои у викенда 2% в инете это максимум шо мона выжать с таськи.
в торгово-сервисной сети дают только 1% за свои.
таська дружить не хочет со мной. при таких раскладах перейду я в дебетный режим наверно только в другом месте
mephala
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