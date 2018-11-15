|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:16
ага, на Ультре бьётся
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26295
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28
Та ладно!
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1334
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31
Я в шоке, в Альфе конец года настал
Но на Мастер еще не прикрутили
Недоконец
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26295
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32710
|4037034
|
|
|1927
|603652
|
|
|405
|50587
|
|