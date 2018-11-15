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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6387638863896390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:16

ага, на Ультре бьётся :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28

  clientage написав:ага, на Ультре бьётся :)

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Та ладно! :)
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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З нами з: 18.05.16
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Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31

Я в шоке, в Альфе конец года настал :shock: 8) :lol:
Но на Мастер еще не прикрутили
Недоконец :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26295
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2091 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
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2
  #<1 ... 6387638863896390
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