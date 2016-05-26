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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31
Я в шоке, в Альфе конец года настал
Но на Мастер еще не прикрутили
Недоконец
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:00
Re: Альфа-Банк
есть сайты с большим приоритетом, все они работают без 3D.
если школота собралась списать бабки, то может сама себе включить или выключить 3D. Чем именно это поможет, не понятно.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:17
Re: Альфа-Банк
Когда клиент сам расскажет реквизиты карты "службе безопасности банка" или их спишут где-то, то это поможет.
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