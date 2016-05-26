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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6387638863896390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:16

ага, на Ультре бьётся :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28

  clientage написав:ага, на Ультре бьётся :)

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Та ладно! :)
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31

Я в шоке, в Альфе конец года настал :shock: 8) :lol:
Но на Мастер еще не прикрутили
Недоконец :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26298
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Подякував: 2091 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:00

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Недоконец


есть сайты с большим приоритетом, все они работают без 3D.
если школота собралась списать бабки, то может сама себе включить или выключить 3D. Чем именно это поможет, не понятно.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:17

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав:если школота собралась списать бабки, то может сама себе включить или выключить 3D. Чем именно это поможет, не понятно.

Когда клиент сам расскажет реквизиты карты "службе безопасности банка" или их спишут где-то, то это поможет.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:39

  Фантом написав:Виктория. Неужели блок карт прекратится?

Добрый день. Да, и наступит светлое будущее:)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:41

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Виктория. Неужели блок карт прекратится?

Добрый день. Да, и наступит светлое будущее:)


Ограничение 15000 грн в день на p2p-переводы уберут после введения 3D-SEQURE?
Kevin
 
Повідомлень: 74
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:00

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Виктория. Неужели блок карт прекратится?

Добрый день. Да, и наступит светлое будущее:)


Ограничение 15000 грн в день на p2p-переводы уберут после введения 3D-SEQURE?

Такая информация не поступала.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5099
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:19

рассрочка

простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:23

  Skiw написав:простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?

С 09.11
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