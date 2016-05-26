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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:16
ага, на Ультре бьётся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28
Та ладно!
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:31
Я в шоке, в Альфе конец года настал
Но на Мастер еще не прикрутили
Недоконец
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:00
clientage написав:
Недоконец
есть сайты с большим приоритетом, все они работают без 3D.
если школота собралась списать бабки, то может сама себе включить или выключить 3D. Чем именно это поможет, не понятно.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:17
proftpd66 написав:если школота собралась списать бабки, то может сама себе включить или выключить 3D. Чем именно это поможет, не понятно.
Когда клиент сам расскажет реквизиты карты "службе безопасности банка" или их спишут где-то, то это поможет.
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qwe_ua
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:39
Фантом написав:
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Добрый день. Да, и наступит светлое будущее:)
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:41
Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Добрый день. Да, и наступит светлое будущее:)
Ограничение 15000 грн в день на p2p-переводы уберут после введения 3D-SEQURE?
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Kevin
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:00
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
Добрый день. Да, и наступит светлое будущее:)
Ограничение 15000 грн в день на p2p-переводы уберут после введения 3D-SEQURE?
Такая информация не поступала.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:19
простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:23
Skiw написав:
простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?
С 09.11
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