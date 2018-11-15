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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6389639063916392>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:32

  Avatar написав:
  Skiw написав:простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?

С 09.11


и тариф в 5 раз подняли, жаль
Skiw :D
Skiw
 
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:41

  Skiw написав:простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?

ровно неделю назад
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:51

Клиент с претензиями :) должен владеть этой инф-ей. А просто так клиент с улицы обязан позаботиться о запасе в 5 рабочих дн. до нужной даты, ну так шобы уже наверняка.
Чувствуете: 0 для знающего и 5 для просто так? :)[/quote]

Теоретически чувствую, т.к. кредитки обычно погашаю где-то за неделю.
И еще раз убеждаюсь, что надо иметь карточки нескольких банков ( у меня 3-х) чтобы не затягивать погашение до последнего дня и иметь выбор если вдруг заблокируют или технические глюки вылезут (особенно актуально когда ты уже на выходе из супермаркета с тележкой товара).
Кредитку Альфы оформила как запасную, поддавшись на жалобные уговоры персонального менеджера (типа мне ничего не будет стоять, хороший льготный период, никаких комиссий, а ей план :wink:).
987
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10

МАБ не работает давно?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:13

  WachtAmRhein написав:МАБ не работает давно?
часа полтора назад работал без проблем.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:15

  yuri1978 написав:
  WachtAmRhein написав:МАБ не работает давно?
часа полтора назад работал без проблем.


Ни приложение, ни браузерная версии не работают
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18

  WachtAmRhein написав:Ни приложение, ни браузерная версии не работают

Так пятница ж.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18

WachtAmRhein Ага.
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Улучшают ...
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:19

  wig написав:
  WachtAmRhein написав:Ни приложение, ни браузерная версии не работают

Так пятница ж.


Сегодня ж очередь ваты, а не европейского банка со штабквартирой в Люксембурге.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27

Уже и не надеешься на их "бесплатный СЭП". Шлю с Конкорда.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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