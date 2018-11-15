Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:32
Avatar написав: Skiw написав:
простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?
С 09.11
и тариф в 5 раз подняли, жаль
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:41
Skiw написав:
простите, а давно комиссия по рассрочке стала ежемесячной, а не одноразовой?
ровно неделю назад
Flamingo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:51
Клиент с претензиями
должен владеть этой инф-ей. А просто так клиент с улицы обязан позаботиться о запасе в 5 рабочих дн. до нужной даты, ну так шобы уже наверняка.
Чувствуете: 0 для знающего и 5 для просто так?
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Теоретически чувствую, т.к. кредитки обычно погашаю где-то за неделю.
И еще раз убеждаюсь, что надо иметь карточки нескольких банков ( у меня 3-х) чтобы не затягивать погашение до последнего дня и иметь выбор если вдруг заблокируют или технические глюки вылезут (особенно актуально когда ты уже на выходе из супермаркета с тележкой товара).
Кредитку Альфы оформила как запасную, поддавшись на жалобные уговоры персонального менеджера (типа мне ничего не будет стоять, хороший льготный период, никаких комиссий, а ей план
).
987
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10
МАБ не работает давно?
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:13
WachtAmRhein написав:
МАБ не работает давно?
часа полтора назад работал без проблем.
yuri1978
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:15
yuri1978 написав: WachtAmRhein написав:
МАБ не работает давно?
часа полтора назад работал без проблем.
Ни приложение, ни браузерная версии не работают
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18
WachtAmRhein написав:
Ни приложение, ни браузерная версии не работают
Так пятница ж.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18
WachtAmRhein
Ага.
Улучшают ...
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:19
wig написав: WachtAmRhein написав:
Ни приложение, ни браузерная версии не работают
Так пятница ж.
Сегодня ж очередь ваты, а не европейского банка со штабквартирой в Люксембурге.
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27
Уже и не надеешься на их "бесплатный СЭП". Шлю с Конкорда.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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