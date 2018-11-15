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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27
Заработало
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:55
Alfa_Bank написав: Annet_ написав: Alfa_Bank написав:
Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!
Annet_, добрый день. До конца недели должны зачислить.
Бонусы сегодня доначислили, о чем пришло сообщение на Вайбер. Спасибо за содействие!
Правда, мобильная версия все время выдает ошибку
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Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:24
Фантом написав:
Та ладно!
Виктория. Неужели блок карт прекратится?
докладываю: 3DS код ввёл, карту заблокировали как обычно
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Esq
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:34
Esq написав:
докладываю: 3DS код ввёл, карту заблокировали как обычно
Стабильность - признак мастерства
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mustbe
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:37
mustbe написав: Esq написав:
докладываю: 3DS код ввёл, карту заблокировали как обычно
Стабильность - признак мастерства
Кстати, уже два раза за сегодня!
У меня уже есть шаблон обращения в поддержку. Кидаю copy/paste'ом в чат поддержки. Поддержка кидает назад свою копипасту что заявка отправлена и через 30-40 карта вернется в жизнь. Иногда кура задаёт дополнительный вопрос.
До чего Альфа людей довела!
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Esq
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