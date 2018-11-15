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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6389639063916392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27

Смузи всем!

  wig написав:
  WachtAmRhein написав:Ни приложение, ни браузерная версии не работают

Так пятница ж.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27

Re: Альфа-Банк

Заработало
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:55

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:Уважаемый представитель Банка!
Скажите, пожалуйста, сколько еще "ожидать" - с момента покупки (31.10) прошло уже две недели!

Annet_, добрый день. До конца недели должны зачислить.

Бонусы сегодня доначислили, о чем пришло сообщение на Вайбер. Спасибо за содействие!
Правда, мобильная версия все время выдает ошибку :roll:
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:22

  Фантом написав:Заработало


Пишет "Відхилено платіжною системою" после подтверждение платежа.
:(
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:54

  Aps написав:
  Фантом написав:Заработало


Пишет "Відхилено платіжною системою" после подтверждение платежа.
:(

C 12:30 выполнение клиентских транзакций по пластиковым картам осуществляется в полном обьеме. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:24

  Фантом написав:
  clientage написав:ага, на Ультре бьётся :)

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Та ладно! :)
Виктория. Неужели блок карт прекратится?


докладываю: 3DS код ввёл, карту заблокировали как обычно
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:34

  Esq написав:докладываю: 3DS код ввёл, карту заблокировали как обычно

Стабильность - признак мастерства
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:37

  mustbe написав:
  Esq написав:докладываю: 3DS код ввёл, карту заблокировали как обычно

Стабильность - признак мастерства

Кстати, уже два раза за сегодня!

У меня уже есть шаблон обращения в поддержку. Кидаю copy/paste'ом в чат поддержки. Поддержка кидает назад свою копипасту что заявка отправлена и через 30-40 карта вернется в жизнь. Иногда кура задаёт дополнительный вопрос.

До чего Альфа людей довела!
Esq
 
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