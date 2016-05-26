Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:02

С лимитами на СЭП у всех нормально?

Вместо 400т в месяц, стало 150т. Больше не выпускает, по крайней мере у меня.

С утра все нормально было.



П.С. Надеюсь это просто глюк после улучшений.

Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 16 лис, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.

Кто не пьёт, тот не рискует.