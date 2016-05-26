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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27
Смузи всем!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27
Re: Альфа-Банк
Заработало
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:55
Бонусы сегодня доначислили, о чем пришло сообщение на Вайбер. Спасибо за содействие!
Правда, мобильная версия все время выдает ошибку
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:22
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:54
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:24
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:34
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:37
Кстати, уже два раза за сегодня!
У меня уже есть шаблон обращения в поддержку. Кидаю copy/paste'ом в чат поддержки. Поддержка кидает назад свою копипасту что заявка отправлена и через 30-40 карта вернется в жизнь. Иногда кура задаёт дополнительный вопрос.
До чего Альфа людей довела!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:02
Re: Альфа-Банк
С лимитами на СЭП у всех нормально?
Вместо 400т в месяц, стало 150т. Больше не выпускает, по крайней мере у меня.
С утра все нормально было.
П.С. Надеюсь это просто глюк после улучшений.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 16 лис, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08
Re: Альфа-Банк
Ничосибе, ток 2я декада, у меня планов громадьё
Шепните там покращансям, шо они не ту гайку курутят, 150К то лимит на р2р, а не СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
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