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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:49
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55
Alfa_Bank написав: Aps написав:
Фантом написав:
Заработало
Пишет "Відхилено платіжною системою" после подтверждение платежа.
C 12:30 выполнение клиентских транзакций по пластиковым картам осуществляется в полном обьеме. Извините за неудобства.
А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку
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