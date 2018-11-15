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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6390639163926393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:49

Re: Альфа-Банк

150 в день по сеп
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав:
  Фантом написав:Заработало


Пишет "Відхилено платіжною системою" после подтверждение платежа.
:(

C 12:30 выполнение клиентских транзакций по пластиковым картам осуществляется в полном обьеме. Извините за неудобства.

А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку :(
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:07

  Інкогніто написав:150 в день по сеп

Не, не. Чётко с начала месяца, больше 150т. не пускает.
Может что заглючило? Бо по картам жены всё нормально.
Вот интересуюсь, сам я такой или есть ещё "счачтливчики"?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:13

  Annet_ написав:А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку :(

Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:36

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку :(

Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.

У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:08

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку :(

Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.

У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?

Annet_, перезапустите приложение.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:26

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.

У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?

Annet_, перезапустите приложение.[/quote]
Я сделала даже больше - удалила Приложение, а потом вновь его установила. Но ошибка осталась. Что делать?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:37

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.

У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?

Annet_, перезапустите приложение.[/quote]
На свой же вопрос отвечаю, что в Контакт-центре мне сказали, что СЕЙЧАС ведутся работы по восстановлению сервиса. Восстановление системы ожидается к 18:00 (т.е. в 13:19 работоспособность восстановлена не была или была, а потом снова нарушилась).
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