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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:49
150 в день по сеп
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Інкогніто
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55
Alfa_Bank написав: Aps написав:
Фантом написав:
Заработало
Пишет "Відхилено платіжною системою" после подтверждение платежа.
C 12:30 выполнение клиентских транзакций по пластиковым картам осуществляется в полном обьеме. Извините за неудобства.
А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:07
Інкогніто написав:
150 в день по сеп
Не, не. Чётко с начала месяца, больше 150т. не пускает.
Может что заглючило? Бо по картам жены всё нормально.
Вот интересуюсь, сам я такой или есть ещё "счачтливчики"?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:36
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку
Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.
У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?
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Annet_
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:08
Annet_ написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
А когда в мобильном приложении закончатся "работы по улучшению сервиса"? С утра выдает ошибку
Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.
У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?
Annet_, перезапустите приложение.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:26
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.
У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?
Annet_, перезапустите приложение.[/quote]
Я сделала даже больше - удалила Приложение, а потом вновь его установила. Но ошибка осталась. Что делать?
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Annet_
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:37
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Работоспособность системы Мобайл восстановлена в 13:19.
У меня и сейчас при входе выдает: "Ведутся работы по улучшению сервиса. Повторите операцию позднее". Потом заходит, при нажатии на "Посмотреть историю начислений и списаний" в "Кеш`ю" выдает" "В приложении "Альфа-банк" произошла ошибка". И оно закрывается.
Как быть?
Annet_, перезапустите приложение.[/quote]
На свой же вопрос отвечаю, что в Контакт-центре мне сказали, что СЕЙЧАС ведутся работы по восстановлению сервиса. Восстановление системы ожидается к 18:00 (т.е. в 13:19 работоспособность восстановлена не была или была, а потом снова нарушилась).
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Annet_
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:56
Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.
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ivan_naumeiko
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:29
ivan_naumeiko написав:
Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.
Вы этим завалите всю логику идентификационных вопросов.
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WachtAmRhein
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