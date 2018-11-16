RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6391639263936394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:01

  ivan_naumeiko написав:Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.

Вам надо в сторону Таса посмотреть. Они как раз акцию на бесплатный выпуск WeekendCard объявили. А данная карта мультивалютная - то есть автоматом открываются дебетовые счета в UAH, EUR, USD и в нужных Вам GBP + кредитный счет в UAH.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 985
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:27

Прийшло на вайбер
-------------------------------
Тільки 21 та 22 листопада даруємо Вам бонус до Дня Вкладника!

Розміщуючи депозит від 50 000 гривень у відділенні Альфа-Банку - отримайте додатково +0.5% до річної ставки!

Цінуємо, що Ви з нами! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:45

  Flamingo написав:
  ivan_naumeiko написав:Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.

Вам надо в сторону Таса посмотреть. Они как раз акцию на бесплатный выпуск WeekendCard объявили. А данная карта мультивалютная - то есть автоматом открываются дебетовые счета в UAH, EUR, USD и в нужных Вам GBP + кредитный счет в UAH.

... или тута https://eximb.com/ukr/personal/cards/ty ... in-pounds/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26313
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2988 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6391639263936394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Hack-Stock, ishvara і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 40, 41, 42
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
414 50897
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 21:11
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1432, 1433, 1434
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14333 2680545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 21:06
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3270, 3271, 3272
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32719 4038445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 18:05
gurazda

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21370)
16.11.2018 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.