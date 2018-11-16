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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6391639263936394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:01

  ivan_naumeiko написав:Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.

Вам надо в сторону Таса посмотреть. Они как раз акцию на бесплатный выпуск WeekendCard объявили. А данная карта мультивалютная - то есть автоматом открываются дебетовые счета в UAH, EUR, USD и в нужных Вам GBP + кредитный счет в UAH.
Flamingo
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:45

  Flamingo написав:
  ivan_naumeiko написав:Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.

Вам надо в сторону Таса посмотреть. Они как раз акцию на бесплатный выпуск WeekendCard объявили. А данная карта мультивалютная - то есть автоматом открываются дебетовые счета в UAH, EUR, USD и в нужных Вам GBP + кредитный счет в UAH.

... или тута https://eximb.com/ukr/personal/cards/ty ... in-pounds/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:15

Re: Альфа-Банк

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 16 лис, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:52

Re: Альфа-Банк

Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
renegade
 
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