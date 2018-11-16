Вам надо в сторону Таса посмотреть. Они как раз акцию на бесплатный выпуск WeekendCard объявили. А данная карта мультивалютная - то есть автоматом открываются дебетовые счета в UAH, EUR, USD и в нужных Вам GBP + кредитный счет в UAH.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:01
Вам надо в сторону Таса посмотреть. Они как раз акцию на бесплатный выпуск WeekendCard объявили. А данная карта мультивалютная - то есть автоматом открываются дебетовые счета в UAH, EUR, USD и в нужных Вам GBP + кредитный счет в UAH.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:27
Прийшло на вайбер
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:45
... или тута
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:15
Re: Альфа-Банк
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 16 лис, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:52
Re: Альфа-Банк
Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:43
Re: Альфа-Банк
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Додано: Суб 17 лис, 2018 10:36
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