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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6392639363946395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:08

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:22

  Faceless написав:
Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка

Откуда такая инфа?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:27

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?

В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
Ссылку на правила не подскажите? Или 7321 попадает?
anis
 
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  #<1 ... 6392639363946395
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