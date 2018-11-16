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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:08
Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
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Faceless
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:22
Faceless написав: Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
Откуда такая инфа?
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Stringer
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:27
Stringer написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?
В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
Ссылку на правила не подскажите? Или 7321 попадает?
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anis
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