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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:08
Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
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Faceless
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:22
Faceless написав: Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
Откуда такая инфа?
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Stringer
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:27
Stringer написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?
В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
Ссылку на правила не подскажите? Или 7321 попадает?
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anis
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:29
Seva написав:
мне сегодня в КЦ сказали...
ну вы пока не торопитесь пить шампусик, дождитесь сначала очередной РД и посмотрите вечерком, шо вам за задолженность выставит Алка... а там, глядишь, може таки ящичек шампусика зашлёте и девчонкам на КЦ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:30
anis написав: Stringer написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?
В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
Ссылку на правила не подскажите? Или 7321 попадает?
Ссылка в приложении
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Stringer
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Додано: Суб 17 лис, 2018 18:37
Stringer написав: Faceless написав:
Aps написав:[quote="renegade"]Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
Откуда такая инфа?[/quote]Из выписки
А, хотя это была комиссия за оформление. Не сразу вспомнил, что уже ежемесячная
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Faceless
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Додано: Суб 17 лис, 2018 18:53
Faceless написав: Stringer написав: Faceless написав:
Комиссия в том же месяце, что и покупка
Откуда такая инфа?
Из выписки
А, хотя это была комиссия за оформление. Не сразу вспомнил, что уже ежемесячная
Ну шо ж вы так пугаете? Виктория писала, что комиссия берётся в следующем рп после операции - когда списывается первый платеж
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Stringer
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Додано: Суб 17 лис, 2018 19:28
Seva написав: Stringer написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?
В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
мне сегодня в КЦ сказали, что операции по mcc 7995 считаются безналичными и попадают в грейс
а это я в кассе казино с кредитки деньги снимал.
То ли дезинформировали, то ли я нашел способ без комиссии снимать с кредитки сколько угодно денег где угодно.
как говорят в народе "говорить не мешки таскать" - стоит проверять всё что они говорят, а лучше просить ссылки на конкретные документы...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Тракторист
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Додано: Суб 17 лис, 2018 19:32
Тракторист написав:
как говорят в народе "говорить не мешки таскать" - стоит проверять всё что они говорят, а лучше просить ссылки на конкретные документы...
Да какая разница. Послезавтра всё поправят. Не умеет наш народ язык за зубами держать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 17 лис, 2018 20:26
Фантом
а может и не поправят, если вы все и автор первоначального поста в первую очередь, за собой уберёте
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Кассандра
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