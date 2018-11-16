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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6392639363946395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:08

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:22

  Faceless написав:
Aps написав:
renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка

Откуда такая инфа?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:27

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?

В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
Ссылку на правила не подскажите? Или 7321 попадает?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:29

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:мне сегодня в КЦ сказали...

ну вы пока не торопитесь пить шампусик, дождитесь сначала очередной РД и посмотрите вечерком, шо вам за задолженность выставит Алка... а там, глядишь, може таки ящичек шампусика зашлёте и девчонкам на КЦ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:30

  anis написав:
Stringer написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?

В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет
Ссылку на правила не подскажите? Или 7321 попадает?

Ссылка в приложении
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:37

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  Faceless написав:
Aps написав:[quote="renegade"]Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
В феврале задолженность появится . А вот про комиссию ещё знаний нету.
Комиссия в том же месяце, что и покупка

Откуда такая инфа?[/quote]Из выписки
А, хотя это была комиссия за оформление. Не сразу вспомнил, что уже ежемесячная
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:53

  Faceless написав:
Stringer написав:
  Faceless написав:Комиссия в том же месяце, что и покупка

Откуда такая инфа?
Из выписки
А, хотя это была комиссия за оформление. Не сразу вспомнил, что уже ежемесячная

Ну шо ж вы так пугаете? Виктория писала, что комиссия берётся в следующем рп после операции - когда списывается первый платеж
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:28

  Seva написав:
  Stringer написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, кешю можно на любые траты использовать есть ли какие ограничения?

В правилах есть полный перечень мсс, если кратко - то по честным торговым ограничений нет

мне сегодня в КЦ сказали, что операции по mcc 7995 считаются безналичными и попадают в грейс :) а это я в кассе казино с кредитки деньги снимал.

То ли дезинформировали, то ли я нашел способ без комиссии снимать с кредитки сколько угодно денег где угодно.

как говорят в народе "говорить не мешки таскать" - стоит проверять всё что они говорят, а лучше просить ссылки на конкретные документы...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:32

  Тракторист написав:как говорят в народе "говорить не мешки таскать" - стоит проверять всё что они говорят, а лучше просить ссылки на конкретные документы...

Да какая разница. Послезавтра всё поправят. Не умеет наш народ язык за зубами держать. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:26

Фантом а может и не поправят, если вы все и автор первоначального поста в первую очередь, за собой уберёте :wink:
Кассандра
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