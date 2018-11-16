А что в моём посте вас напрягло?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:44
А что в моём посте вас напрягло?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09
Фантом несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с) а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21
В моем случае одноразовая комиссия за рассрочку на которую подано заявку 28 ноября должна быть погашена до 24 ноября? В МА пишет что у вас нет задолженности в данный расчетный период.
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