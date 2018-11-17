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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:44
Кассандра написав:Фантом
а может и не поправят, если вы все и автор первоначального поста в первую очередь, за собой уберёте
А что в моём посте вас напрягло?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09
Фантом
несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с)
а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21
Stringer написав: otg написав: Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме
Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
В моем случае одноразовая комиссия за рассрочку на которую подано заявку 28 ноября должна быть погашена до 24 ноября? В МА пишет что у вас нет задолженности в данный расчетный период.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 23:35
Кассандра написав:Фантом
несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с)
а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
Согласен.
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