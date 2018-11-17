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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6393639463956396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:44

  Кассандра написав:Фантом а может и не поправят, если вы все и автор первоначального поста в первую очередь, за собой уберёте :wink:


А что в моём посте вас напрягло? :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09

Фантом несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с) :wink: а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21

  Stringer написав:
  otg написав:
  Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме

Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?

Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
В моем случае одноразовая комиссия за рассрочку на которую подано заявку 28 ноября должна быть погашена до 24 ноября? В МА пишет что у вас нет задолженности в данный расчетный период.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:35

  Кассандра написав:Фантом несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с) :wink: а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу

Согласен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 07:48

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:я нашел способ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:56

А ткните, кто-нибудь, на тарифы Alfa travel, не могу найти на https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... i-ta-umovi
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:21

  la9 написав:А ткните, кто-нибудь, на тарифы Alfa travel, не могу найти на https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... i-ta-umovi


https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:08

  kucher_oleg_ua написав:
  la9 написав:А ткните, кто-нибудь, на тарифы Alfa travel, не могу найти на https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... i-ta-umovi


https://alfabank.ua/upload/alfatravel_c ... 1.2018.pdf

Операції з електронними гаманцями Web Money вже дозволив НБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 6393639463956396
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