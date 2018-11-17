Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:44
Кассандра написав: Фантом
а может и не поправят, если вы все и автор первоначального поста в первую очередь, за собой уберёте
А что в моём посте вас напрягло?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09
Фантом
несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с)
а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
Кассандра
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21
Stringer написав: otg написав: Stringer написав:
Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме
Скажите еще мне, если договор 24 октября подписан, то гасить мне траты (с24 окт по 24 ноября) за 5 дн. до 24 ноября или до 24 декабря что б не попасть на эти 60 грн?
Чтобы не попасть на 60 грн - у вас в рд не должно быть задолженности по предыдущим периодам.
В вашем случае - траты, на которые не оформлены рассрочки, должны быть погашены до 24 ноября
В моем случае одноразовая комиссия за рассрочку на которую подано заявку 28 ноября должна быть погашена до 24 ноября? В МА пишет что у вас нет задолженности в данный расчетный период.
otg
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Додано: Суб 17 лис, 2018 23:35
Кассандра написав: Фантом
несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с)
а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
Согласен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Нед 18 лис, 2018 07:48
Seva написав:
я нашел способ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Нед 18 лис, 2018 09:56
А ткните, кто-нибудь, на тарифы Alfa travel, не могу найти на
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... i-ta-umovi
la9
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Додано: Нед 18 лис, 2018 10:21
kucher_oleg_ua
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Додано: Нед 18 лис, 2018 11:08
Операції з електронними гаманцями Web Money вже дозволив НБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:01
В обновленном приложении по человечески стало показывать остаток за по кк, а не потраченый лимит. Но после такого промежутка и на фоне деградации вообще не впечатлило
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:07
BBC написав:
Операції з електронними гаманцями Web Money вже дозволив НБУ?
та яке... Парошенко із РНБО на 3 роки блоканув (WMU + WM)
ще навіть рік не пройшов
greenozon
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