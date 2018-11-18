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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:09
Фантом несомненно - в вашем нет ничего крамольного, но если другие участники дискуссии таки приберутся, то ваш пост будет смотреться как это говорят ни к селу ни к городу (с) а вообще пусть всё остаётся как есть - я всё равно по таким заведениям не хожу
Додано: Суб 17 лис, 2018 21:21
В моем случае одноразовая комиссия за рассрочку на которую подано заявку 28 ноября должна быть погашена до 24 ноября? В МА пишет что у вас нет задолженности в данный расчетный период.
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:35
Согласен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 18 лис, 2018 07:48
Re: Альфа-Банк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:56
А ткните, кто-нибудь, на тарифы Alfa travel, не могу найти на
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:21
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:08
Операції з електронними гаманцями Web Money вже дозволив НБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:01
Re: Альфа-Банк
В обновленном приложении по человечески стало показывать остаток за по кк, а не потраченый лимит. Но после такого промежутка и на фоне деградации вообще не впечатлило
Размер имеет значение.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:07
Re: Альфа-Банк
та яке... Парошенко із РНБО на 3 роки блоканув (WMU + WM)
ще навіть рік не пройшов
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:37
Re: Альфа-Банк
Колеги , тепер розстрочку оформлюємо та достроково гасимо її через одну РД(щоб жодних комісій не було) ?
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