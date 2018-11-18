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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6394639563966397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:51

  maxprofit написав:Колеги , тепер розстрочку оформлюємо та достроково гасимо її через одну РД(щоб жодних комісій не було) ?


Сейчас проходит набор в добровольцы исследователи. :)
Aps
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Повідомлень: 2296
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Подякував: 45 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:04

  Aps написав:
  maxprofit написав:Колеги , тепер розстрочку оформлюємо та достроково гасимо її через одну РД(щоб жодних комісій не було) ?


Сейчас проходит набор в добровольцы исследователи. :)


Получу ответ 22.11
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8496
З нами з: 16.11.11
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41

  ivan_naumeiko написав:Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.

ivan_naumeiko, доброго ранку. Такої можливості немає.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5105
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47

  renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?

renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
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Повідомлень: 5105
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53

  IMPRINTER написав:
не понял, 3д пока тока по визам включили? по мастерам нету?

IMPRINTER, доброе утро.
Услуга 3D-Secure по всем картам МПС VISA доступна с 15.11.18 г. По картам МПС Master Card услуга будет доступна ориентировочно с декабря 2018.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5105
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 371 раз.
 
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  #<1 ... 6394639563966397
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