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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:04
Aps написав: maxprofit написав:
Колеги , тепер розстрочку оформлюємо та достроково гасимо її через одну РД(щоб жодних комісій не було) ?
Сейчас проходит набор в добровольцы исследователи.
Получу ответ 22.11
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41
ivan_naumeiko написав:
Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.
ivan_naumeiko, доброго ранку. Такої можливості немає.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47
renegade написав:
Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53
IMPRINTER написав:
не понял, 3д пока тока по визам включили? по мастерам нету?
IMPRINTER, доброе утро.
Услуга 3D-Secure по всем картам МПС VISA доступна с 15.11.18 г. По картам МПС Master Card услуга будет доступна ориентировочно с декабря 2018.
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