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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6395639663976398>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:51

  maxprofit написав:Колеги , тепер розстрочку оформлюємо та достроково гасимо її через одну РД(щоб жодних комісій не було) ?


Сейчас проходит набор в добровольцы исследователи. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:04

  Aps написав:
  maxprofit написав:Колеги , тепер розстрочку оформлюємо та достроково гасимо її через одну РД(щоб жодних комісій не було) ?


Сейчас проходит набор в добровольцы исследователи. :)


Получу ответ 22.11
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41

  ivan_naumeiko написав:Чи є зараз у альфи можливість відкрити рахунок у англійськи фунтах? Дякую.

ivan_naumeiko, доброго ранку. Такої можливості немає.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47

  renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?

renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53

  IMPRINTER написав:
не понял, 3д пока тока по визам включили? по мастерам нету?

IMPRINTER, доброе утро.
Услуга 3D-Secure по всем картам МПС VISA доступна с 15.11.18 г. По картам МПС Master Card услуга будет доступна ориентировочно с декабря 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:11

Alfa_Bank
Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку

Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет?
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:19

Re: Альфа-Банк

Уважаемая оф представитель, ожидаются ли какие-нибудь изменения в полиси SkyPass Platinum в связи с последними новостями?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:22

  vollena71 написав:Alfa_Bank
Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку

Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет?
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)


смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:22

  IMPRINTER написав:смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты

Это оплата за Волю.
Если платить через Интернет MAB, в выписке это выглядит так и учитывается в 12 необходимых платежей
Покупка (E2460096MYALFABANK2(E2460096), Kyiv, UKR,MCC 7321)
А оплата Воли через мобильное приложение MAB выглядит иначе
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321).
Зачтется оплата Воли через мобильное приложение?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:31

  vollena71 написав:Alfa_Bank
Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку

Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет?
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)

vollena71, добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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