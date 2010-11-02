renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку
Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет? Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
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Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку
Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет? Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты
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IMPRINTER написав:смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты
Это оплата за Волю. Если платить через Интернет MAB, в выписке это выглядит так и учитывается в 12 необходимых платежей Покупка (E2460096MYALFABANK2(E2460096), Kyiv, UKR,MCC 7321) А оплата Воли через мобильное приложение MAB выглядит иначе Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321). Зачтется оплата Воли через мобильное приложение?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку
Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет? Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)