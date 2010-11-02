|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:36
Alfa_Bank написав: renegade написав:
Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
Уважаемая Alfa_Bank подскажите ещё мне. Рассрочка от 28.10, т.е по старому с одноразовой комиссией. Договор у меня от 24.10. значит комиссию надо погасить до 23.11?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2103
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14463
|2701309
|
|
|4122
|567691
|
|
|32757
|4048089
|
Пон 19 лис, 2018 16:30
ramaz
|