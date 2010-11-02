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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6395639663976398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:36

  Alfa_Bank написав:
  renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?

renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
Уважаемая Alfa_Bank подскажите ещё мне. Рассрочка от 28.10, т.е по старому с одноразовой комиссией. Договор у меня от 24.10. значит комиссию надо погасить до 23.11?
otg
 
Повідомлень: 2103
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  #<1 ... 6395639663976398
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