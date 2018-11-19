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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6395639663976398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:36

  Alfa_Bank написав:
  renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?

renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
Уважаемая Alfa_Bank подскажите ещё мне. Рассрочка от 28.10, т.е по старому с одноразовой комиссией. Договор у меня от 24.10. значит комиссию надо погасить до 23.11?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:36

  Seva написав:Уважаемая оф представитель, ожидаются ли какие-нибудь изменения в полиси SkyPass Platinum в связи с последними новостями?

Seva, добрый вечер. Условия по карте не изменяются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:12

Alfa_Bank

А где можно почитать условия по использованию бонусов новой карты ТРЭВЭЛ ???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:23

До какого времени можно пополнять гривневый сберсчёт чтобы проценты считались со следующего дня? Раньше было до 17-ти, а сейчас?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:44

Re: Альфа-Банк

vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты

Это оплата за Волю.
Если платить через Интернет MAB, в выписке это выглядит так и учитывается в 12 необходимых платежей
Покупка (E2460096MYALFABANK2(E2460096), Kyiv, UKR,MCC 7321)
А оплата Воли через мобильное приложение MAB выглядит иначе
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321).
Зачтется оплата Воли через мобильное приложение?
Чтобы учитывались должно быть Е2460096.
E2459668 учитываться не должны, потому что через него идут переводы и подобные к ним операции.
Если я ошибаюсь,, то надеюсь Виктория поправит)

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:11

  2XL написав:В обновленном приложении по человечески стало показывать остаток за по кк, а не потраченый лимит. Но после такого промежутка и на фоне деградации вообще не впечатлило


Мне наоборот не нравится. Суть кредитных карточек в том что они всегда в минусе. А кредитный лимит не "ваши деньги".
Такое отображение подталкивает людей тратить деньги которых у них нет, вызывая у них чувство что они у них есть.
Ну Альфа-Банку это выгодно, люди точно будут больше тратить, когда будут видить не -50,000, а 50,000.
rst8196
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:48

вопрос для знатоков: при оплате картой Альфы на сайте Портмоне все МСС-коды не кошерные или есть услуги с кошерными МСС-кодами для кешбека? заранее благодарю всех ответивших!
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:05

  ТЕА написав:вопрос для знатоков: при оплате картой Альфы на сайте Портмоне все МСС-коды не кошерные или есть услуги с кошерными МСС-кодами для кешбека? заранее благодарю всех ответивших!

О какой карте речь?
Flamingo
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