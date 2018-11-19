renegade написав:Если у меня рд 20 числа и я оформлю рассрочку 21 декабря, то первый платеж спишется 20 января и комиссия за рассрочку тоже 20 января? или 20 февраля?
renegade, доброе утро. Первый платеж по Рассрочке спишется 20 февраля. Ежемесячная комиссия рассчитывается ежемесячно в размере 1,8 % от суммы рассрочки и включается в сумму ежемесячного платежа по рассрочке.
Уважаемая Alfa_Bank подскажите ещё мне. Рассрочка от 28.10, т.е по старому с одноразовой комиссией. Договор у меня от 24.10. значит комиссию надо погасить до 23.11?
IMPRINTER написав:смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты
Это оплата за Волю. Если платить через Интернет MAB, в выписке это выглядит так и учитывается в 12 необходимых платежей Покупка (E2460096MYALFABANK2(E2460096), Kyiv, UKR,MCC 7321) А оплата Воли через мобильное приложение MAB выглядит иначе Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321). Зачтется оплата Воли через мобильное приложение?
Чтобы учитывались должно быть Е2460096. E2459668 учитываться не должны, потому что через него идут переводы и подобные к ним операции. Если я ошибаюсь,, то надеюсь Виктория поправит)
2XL написав:В обновленном приложении по человечески стало показывать остаток за по кк, а не потраченый лимит. Но после такого промежутка и на фоне деградации вообще не впечатлило
Мне наоборот не нравится. Суть кредитных карточек в том что они всегда в минусе. А кредитный лимит не "ваши деньги". Такое отображение подталкивает людей тратить деньги которых у них нет, вызывая у них чувство что они у них есть. Ну Альфа-Банку это выгодно, люди точно будут больше тратить, когда будут видить не -50,000, а 50,000.